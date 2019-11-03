İki ilimizde korkutan deprem!

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.34 sıralarında merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.78 kilometre altında olduğu belirtildi.
MUĞLA’DA DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13’te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz