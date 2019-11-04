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Kartepe'de feci kaza!

Kartepe'nin Sakarya sınırında seyir halinde önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil içindeki sürücü, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.
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Kaza 22.30 sıralarında D-100 karayolu Kartepe Eşme Mahallesi Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Ankara istikametinde seyir halinde olan Y.E. adlı kadın sürücü idaresindeki 4185 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 UZ 8964 plakalı bir araca çarparak savruldu. Yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlanırken içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücünün ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inerek yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, sedye ile yola taşınarak, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bugün 08:13 TSİ - Asayiş

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