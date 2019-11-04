Öğretmeni müftü belirleyecek

Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırladığı protokole göre, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine değerler eğitimi dersi verecek eğitmenleri il müftülükleri belirleyecek.
Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bazı illerdeki okul öncesi kurumlara ve ilkokullara “valilik oluru” ile gönderilen yazıda, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasındaki işbirliği ile okul öncesi ve ilkokullarda kayıtlı öğrencilere değerler eğitimi verilerek millî, manevi, kültür ve ahlaki gelişmelerinin sağlanması amaçlanıyor” denildi.
Yazıda, “Bu protokol kapsamında görevlendirilecek olan eğitimciler ilkokul için en az ön lisans mezunu veya pedagojik formasyona sahip, okul öncesi kurumlarında ise en az önlisans mezunu veya 4-6 yaş öğreticilik sertifikasına sahip kişiler arasından İl Müftülüğü tarafından görevlendirilecektir” ifadesi bulunuyor.
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Yorumlar
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Tekin 41 - IMAMHATIP MEZUNLARINA IS IMKANI.HERTARAFI MAHVETTINIZ BU ULKEDE.EGITIMDEN SAGLIGA DOGRADINIZ BE.TORPIL VE RANT TAN GECILMEZ OLDU.
Seyfullah Kaya - Dinden soğuttunuz be...
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