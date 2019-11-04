Kocaeli ve İzmit’te geçmiş dönem Belediye Başkanlığı yapmış, Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya ve İbrahim Karaosmanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Hürriyet, kendileriyle sohbet etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e, geçmiş dönem Belediye başkanlarına yapmış olduğu ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanları da eşlik etti.
Bugün 09:30 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 10:39 TSİ
Hürriyet, geçmiş dönem başkanlarını ziyaret etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçmiş dönem belediye başkanlarına nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz