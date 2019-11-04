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Hürriyet, geçmiş dönem başkanlarını ziyaret etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçmiş dönem belediye başkanlarına nezaket ziyareti gerçekleştirdi.
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Kocaeli ve İzmit’te geçmiş dönem Belediye Başkanlığı yapmış, Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya ve İbrahim Karaosmanoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Başkan Hürriyet, kendileriyle sohbet etti.  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e, geçmiş dönem Belediye başkanlarına yapmış olduğu ziyaretinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir, belediye meclis üyeleri ve ilçe başkanları da eşlik etti.

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