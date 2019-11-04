Hastanede yaşayan kadına İzmit sahip çıktı!

Pazar günü sosyal medya hesabı Facebook’taki Biz “İzmitiz” platformu üzerinden paylaşılan fotoğrafta, 6 çocuk sahibi teyzenin günlerdir hastane koridorlarında yatıp

kalktığı, çocuklarının ona sahip çıkmadığı iddia edildi. Yürümekte zorluk çeken teyzenin kendisine teklif edilen parayı da almadığı ileri sürüldü. Yaşanan bu olayların ardından tüm İzmit bir oldu, birlik oldu. Olayın büyük yankı bulması üzerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve sahipsiz teyze, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne götürülerek, mağduriyeti giderildi. Sıcak bir yuvaya kavuşan büyüğümüz, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi ve yaşamına yardım merkezinde devam edecek.