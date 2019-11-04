Pazar günü sosyal medya hesabı Facebook’taki Biz “İzmitiz” platformu üzerinden paylaşılan fotoğrafta, 6 çocuk sahibi teyzenin günlerdir hastane koridorlarında yatıp
kalktığı, çocuklarının ona sahip çıkmadığı iddia edildi. Yürümekte zorluk çeken teyzenin kendisine teklif edilen parayı da almadığı ileri sürüldü. Yaşanan bu olayların ardından tüm İzmit bir oldu, birlik oldu. Olayın büyük yankı bulması üzerine Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve sahipsiz teyze, Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne götürülerek, mağduriyeti giderildi. Sıcak bir yuvaya kavuşan büyüğümüz, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi ve yaşamına yardım merkezinde devam edecek.
Hastanede yaşayan kadına İzmit sahip çıktı!
Kocaeli Devlet Hastanesi’nde çekilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan yaşlı bir teyzenin fotoğrafları bir anda gündem olmuştu.
Pazar günü sosyal medya hesabı Facebook’taki Biz “İzmitiz” platformu üzerinden paylaşılan fotoğrafta, 6 çocuk sahibi teyzenin günlerdir hastane koridorlarında yatıp
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz