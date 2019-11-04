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Ispanak zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

İstanbul'da ıspanak zehirlenmesi vakalarının artması ile birlikte konu Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki ıspanak zehirlenmesi belirtileri nelerdir? İşte ıspanak zehirlenmesi hakkında merak edilenler...
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Ispanak yemeğinin tekrar ısıtılıp yenmesine bağlı olarak nitrit zehirlenmeleri görülebiliyor. Yabancı kaynaklara göre, ıspanak ve diğer yapraklı sebzeler yüksek oranda nitrat içeriyor. Nitrat miktarı sebzenin türüne, mevsime, sebzenin yetiştiği toprağa ve sulama koşullarına bağlıdır. Ispanağın gelişimi için gerekli olan nitrat, ısıtıldığı zaman nitrite dönüşerek zehirliyor. Fakat son günlerde İstanbul’da ortaya çıkan ıspanak zehirlenmelerinin henüz bu sebepten olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmış değil.

ISPANAK ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Nitrit/ Nitrat zehirlenmesinin belirtileri ağız ve göz çevresinde mavilik olarak ortaya çıkıyor. Bu duruma “Mavi Bebek Sendromu” adı veriliyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ

Gıda zehirlenmesi belirtileri kontaminasyon kaynağına göre değişir. Çoğu gıda zehirlenmesi türü aşağıdaki belirti ve semptomlardan bir veya daha fazlasına neden olur:

– Mide bulantısı
– Kusma
– İshal
– Karın ağrısı ve krampları
– Ateş
– Halsizlik

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