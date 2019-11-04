Bireysel emeklilikte otomatik katılım, tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. BES'te gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.
Bugün 10:06 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 10:11 TSİ
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geliyor
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin olarak Resmi Gazete'de önemli detaylar yayımlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz