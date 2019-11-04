Kocaeli'de 453 firma elaman arıyor

İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de istihdam edilmek üzere toplam 330 personel aranıyor. Toplamda 453 firma, 1370 personeli istihdam etmek için açık iş ilanlarını yayınladı.

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