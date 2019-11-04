60 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Kaza, 22.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartepe Eşme Mahallesi Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Ankara istikametinde seyir halinde olan E.Y. adlı kadın sürücü idaresindeki 34 VK 4185 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 UZ 8964 plakalı bir araca çarparak savruldu. Yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlanırken içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı.

UÇURUMDAN YARALI ÇIKARILDI

Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücünün ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inerek yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, sedye ile yola taşınarak, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hastaneye sevk edilen sürücünün araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine kurtarma ekipleri bir süre kaza alanında yaralı aradı. Araç ve çevresinde başka yaralı bulamayan ekipler daha sonra alandan ayrılırken, hastanede yapılan muayenede yaralı sürücünün alkollü olduğu daha önce de alkollü araç kullanmaktan jandarma ekiplerine yakalanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazada uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.