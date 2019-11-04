Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:25 TSİ

60 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü alkollü ve ehliyetsiz çıktı

Kartepe'nin Sakarya sınırında, önündeki araca çarparak 60 metrelik uçuruma yuvarlanan lüks otomobil sürücüsü alkollü çıktı. Sürücünün daha önce de alkollü yakalanarak ehliyetinin alındığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, 22.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartepe Eşme Mahallesi Sakarya sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Ankara istikametinde seyir halinde olan E.Y. adlı kadın sürücü idaresindeki 34 VK 4185 plakalı lüks otomobil, önünde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 UZ 8964 plakalı bir araca çarparak savruldu. Yoldan çıkan otomobil, 60 metrelik uçuruma yuvarlanırken içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı.

UÇURUMDAN YARALI ÇIKARILDI

Kazadan yara almadan kurtulan diğer sürücünün ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uçuruma inerek yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında araç içinden çıkarılan yaralı sürücü, sedye ile yola taşınarak, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Hastaneye sevk edilen sürücünün araçta 3 kişi olduklarını söylemesi üzerine kurtarma ekipleri bir süre kaza alanında yaralı aradı. Araç ve çevresinde başka yaralı bulamayan ekipler daha sonra alandan ayrılırken, hastanede yapılan muayenede yaralı sürücünün alkollü olduğu daha önce de alkollü araç kullanmaktan jandarma ekiplerine yakalanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazada uçuruma yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Bugün 10:19 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi mask
Darıca’da dört duvar asansör görenleri şaşkına çevirdi
Ağaca asılı halde bulundu mask
Ağaca asılı halde bulundu
Babanın ikiz kızlarına yaptıkları mide bulandırdı! mask
Babanın ikiz kızlarına yaptıkları mide bulandırdı!
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma! mask
İzmit'in orta yerinde silahlı çatışma!
Gebze'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı mask
Gebze'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Evinin terasında kendisini astı mask
Evinin terasında kendisini astı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL