AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti

AKP’nin İzmit İlçe Teşkilat Başkanı Murad Ergelen Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk posterini sosyal medya hesabından paylaşarak: “Ay yıldızlı bayrağı hayvan pisliğine terk etmeye hakkınız yok” dedi. Ergelen açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “ Şimdi bu fotoğrafa yorum yapsak bizi bayrak düşmanı ilan ederler! Ama yok, kardeşim asıyorsan sahip çıkacaksın! Şehitlerimizin kanıyla sulanan şanlı bayrağımız, düşman mermisiyle delinebilir, dalgalandıkça yıpranabilir söküp alır öpüp başına koyar yenisiyle değişirsin fakat, kimsenin Ay Yıldızlı bayrağımızı hayvan pisliklerine terk etmeye hakkı yoktur!” dedi.