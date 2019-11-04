Yelkenliler İzmit Körfezi'nde kıyasıya yarıştı

İzmit Belediyesi öncülüğünde Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli Temsilciliği ve İzmit Yelken Kulübü’nün destekleri 2-3 Kasım tarihlerinde 29 sporcunun katılımıyla gerçekleşen İzmit Belediyesi Çınar Yelken Yarışları renkli görüntülere sahne oldu. İzmit Yelken Kulübü’nden İzmit Körfez’ine doğru açılan yelkenlilerin kıyasıya yarıştığı etkinliğe İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Türkiye Yelken Federasyonu Kocaeli Temsilcisi Harun Gökden, İzmit Yelken Kulübü Başkanı Güven Bozdağ, İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa ve sporcu velileri katıldı.

SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Yarışların ödül töreninde konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Organizasyon emeği geçen kulüp başkanıma, çalışanlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ve takdir ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

OPTİMİST GENELDE CAN ER BİRİNCİ OLDU

2 gün boyunca devam eden Optimist, Laser 4.7 ve Optimist Junior dallarında 3 sınıfta gerçekleşen yarışlar sonucunda İzmit Yelken Kulübü sporcusu Can Er, Optimist sınıfta birinciliği elde etti. Yine İzmit Yelken Kulübü sporucusu Duru Demirdalmış ikinci olurken, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı üçüncü oldu. Körfez Yarımca Yelken Kulübü sporcusu Burak Açıkgöz dördüncü olurken İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal kendisine beşinci sırada yer buldu.

OPTİMİST JUNİOR GENELDE BİRİNCİ ELA TIRPANCI OLDU

Bir hayli heyecanlı geçen yarışlarda bir diğer sınıf olan Optimist Junior sınıfında İzmit Yelken Kulübü sporcusu Ela Tırpancı birinci olurken, yine İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Nartan Kafkas Büyüközden üçüncü oldu. Ferdi Yelken Kulübü sporcusu Uluç Kadak dördüncü olurken, Gölcük Yelken Kulübü sporcusu Veli Aslan Zülfigaroğlu kendine beşinci sırada yer buldu.

LASER 4.7’DE BİRİNCİ UĞURHAN ÖZKAN OLDU

Yarışlarda bir diğer sınıf olan Laser 4.7 sınıfında ise Kaytazdere Yelken Kulübü sporcusu Uğurhan Özkan birinci olurken yine aynı kulüpten Enes Zengin ikinci, Sertay Budak ise üçüncü oldu. İzmit Yelken Kulübü sporcularından Efe Kaan Çobanlar dördüncü olurken yine aynı kulüpten Mert Tuzcu beşinci oldu.