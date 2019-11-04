Aygün, Çenesuyu'na indirim yaptırdı

Evliya Çelebinin "abıhayat" olarak betimlediği rivayet edilen Çenesuyu, günümüzde de Marmara Bölgesi’nin en önemli işletmelerinden. Çenesuyu yaptığı üretimle ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Derince’nin ve Marmara Bölgesi’nin en önemli markalarından birisi olan Çenesuyu’nda Başkan Zeki Aygün’ün talimatıyla indirim yapıldı. Banka faizleri, döviz ve hammaddedeki düşüş fiyatlara yansıtıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte, 24 adet 0.5 pet şişe, 12 adet 1.5 pet şişe ile 4 adet 5 litre fiyatları 9 TL’den 8,5 TL’ye, 225cc 40 bardak koli su fiyatı ise 9.5 TL’den 9 TL’ye düştü.

"ÇENESUYU HALKIMIZIN BİR DEĞERİDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Piyasalardaki rahatlama, faizler, döviz fiyatlarındaki düşüş ve Çenesuyu’nda kullandığımız hammadde maliyetleri aşağı düşünce bizler de bunu indirim olarak halkımıza yansıttık. Çenesuyumuz Derince’nin, yani halkımızın bir değeridir. Bu değerimize sahip çıkarken halkımızın da Çenesuyu’nu en uygun şartlarda içmesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeye devam edeceğiz. İndirimimiz hem fabrikamıza hem de halkımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.