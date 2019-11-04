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Atatürk müzesinde gözyaşları sel oldu

İzmit Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet özel olarak İzmit’e getirdiği dünyanın en büyük Atatürk müzesini ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın koruması Mahmut Saraçoğlu’nun kızı Ülkü Yücebalkan gözyaşlarına hakim olamadı.
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Ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı müzeyi ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın koruması Mahmut Saraçoğlu’nun kızı Ülke Yücebalkan, “Benim babam Mahmut Saraçoğlu, Atatürk’ün özel korumasıydı. Hem Florya Köşkü’nde hem Çankaya’da her yerde onunla berabermiş. Babam Atatürk kelimesi geçtiğinde ağlardı. Bizi o duygularla büyüttü” dedi.

ATATÜRK BENİM DEDEM GİBİDİR

Gözyaşları içinde konuşmalarına devam eden Yücebalkan, “Bizim kendi evimizde bizim fotoğraflarımızdan çok Atatürk’ün fotoğrafları vardı. Atatürk’ü, Atatürk’ün dışında bir dedem olarak düşündüm ve hala öyle düşünürüm. Benim adım Ülkü, Atatürk’ün manevi kızından dolayı Ülkü’dür. Babam Ülkü’yü çok seviyormuş o nedenle benim adım Ülkü koymuş” ifadelerinde bulundu.

DEDELER TORUNLARINA ATATÜRK’Ü ANLATTI

Müzenin ziyaretçileri arasında dedeler ve torunlarda vardı. Muzaffer Dereli torunu Eymen Dereli ve Ali Keskinoğlu torunu Tolga Yılmaz’la müzeye gelerek torunlarına Mustafa Kemal Atatürk’ü torunlarına anlattılar. Kıbrıs Gazisi Muzaffer Dereli, “İzmit’te böyle bir yerin açılması çok güzel olmuş. Bir gazi olarak çok gururlandım” dedi. Ali Kesinoğlu ise, “Bu müzeyi açan İzmit Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. Çok gururlandık ve duygulandık” ifadelerinde bulundu.

150 OBJE VE 300 ADET TABLO VE FOTOĞRAF YER ALIYOR

Açıldığı günden bu yana Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden de ziyaretlerin gerçekleştiği müzede Atatürk’e ait 150 obje ve 300 adet tablo ve fotoğraf yer alıyor.

Bugün 11:16 TSİ - Yaşam

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