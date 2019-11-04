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Kocaeli'de 228 firma elaman arıyor

İŞKUR'un açık iş ilanlarına göre Kocaeli'de 228 firma elaman arıyor
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İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de 228 firma elaman arıyor.

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