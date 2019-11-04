Haluk Levent'in acı günü...

Haluk Levent acı haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Levent, yaptığı açıklamada “Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı @Velisevinc_ yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak.. Yakında görüşürüz canlarım” ifadesini kullandı. Levent’in paylaşımı binlerce yorum aldı. Sevenleri sosyal medya aracılığı ile ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.