Haluk Levent acı haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Levent, yaptığı açıklamada “Dün gece annemiz Sabriye‘yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı @Velisevinc_ yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak.. Yakında görüşürüz canlarım” ifadesini kullandı. Levent’in paylaşımı binlerce yorum aldı. Sevenleri sosyal medya aracılığı ile ünlü şarkıcıya başsağlığı diledi.
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Haluk Levent'in acı günü...
Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent'in acı günü. Levent, sosyal medya sayfasından annesini kaybettiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz