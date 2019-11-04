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Derince Belediyesi'nden dev ihale!

Derince Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli alan olarak ilan edilen 29 bin 943 metrekarelik araziyi ihaleye çıkartacak.
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Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi'nde bulunan 29 bin 943 metrekarelik araziyi ihaleye çıkartacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'riskli alan' olarak ilan edilen bölgede kat karşılığı konut, sosyal tesis, ticaret, fırın inşa edilmesi için ihaleye çıkartılacak. Derince Belediyesi'ne ait olan bölge için toplam maliyet 125 milyon 133 bin 485 lira olarak açıklandı. Toplam maliyet inşaat yapım bedeli, arsa bedeli, muhammen bedeli toplamı olarak 169 milyon 853 bin 937 TL olarak belirtildi. İhale 20 Kasım Çarşamba günü Derince Belediye binasında yapılacak.

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