Yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi...

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 3 günde yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Kasım ile 3 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 69 gram esrar, 61 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 31 gram sentetik uyuşturucu ve 255 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 36 gram esrar, 4 gram skunk, 12 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.