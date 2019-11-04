Öğrenciler 'Durakta Matematik' öğrenecek

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, Donanma İlkokulutarafından “Durakta Matematik”eTwinning projesi Gölcük’te hayata geçiyor. Ülke genelinde uygulanan projeyle; öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenerek, ön yargıları yıkıp, matematiği sevdirmek hedefleniyor.

GÖLCÜK BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİYLE

İlçemizde “Durakta Matematik” projesi uygulaması Gölcük Belediyesi’nin desteği ile birlikte Donanma İlkokulu tarafından gerçekleştirilecek. 10 merkezi minibüs durağında öğrencilerin kolayca ve eğlenerek matematik işlemlerini öğrenmesi için karikatürlü ve resimli görsel afişler asılacak. Afişler uzun bir süre duraklarda kalarak birçok öğrenciye ulaşması sağlanacak.

AÇILIŞ PROGRAMI 7 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ

Ayrıca 7 Kasım Perşembe günü Amiral Sağlam Caddesi, Ziraat Bankası önündeki minibüs durağında; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ilçe protokolünün katılacağı açılış programıyla proje kamuoyuna tanıtılacak. Projenin büyük ilgi görmesi ve ilçe genelinde ses getirmesi bekleniyor.