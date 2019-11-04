Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:44 TSİ- Gündem G: Bugün 12:47 TSİ

Öğrenciler 'Durakta Matematik' öğrenecek

“Durakta Matematik” projesi Gölcük’te hayata geçiyor. Öğrenciler proje kapsamında minibüs duraklarında karikatürlü ve resimli görsel afişler aracılığı ile eğlenerek matematik öğrenecekler. Projenin tanıtımı Amiral Sağlam Caddesi, Ziraat Bankası önündeki durakta 7 Kasım’da yapılacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle, Donanma İlkokulutarafından “Durakta Matematik”eTwinning projesi Gölcük’te hayata geçiyor. Ülke genelinde uygulanan projeyle; öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenerek, ön yargıları yıkıp, matematiği sevdirmek hedefleniyor.

GÖLCÜK BELEDİYESİ’NİN DESTEĞİYLE

İlçemizde  “Durakta Matematik” projesi uygulaması Gölcük Belediyesi’nin desteği ile birlikte Donanma İlkokulu tarafından gerçekleştirilecek. 10 merkezi minibüs durağında öğrencilerin kolayca ve eğlenerek matematik işlemlerini öğrenmesi için karikatürlü ve resimli görsel afişler asılacak. Afişler uzun bir süre duraklarda kalarak birçok öğrenciye ulaşması sağlanacak.

AÇILIŞ PROGRAMI 7 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ

Ayrıca 7 Kasım Perşembe günü Amiral Sağlam Caddesi, Ziraat Bankası önündeki minibüs durağında; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve ilçe protokolünün katılacağı açılış programıyla proje kamuoyuna tanıtılacak. Projenin büyük ilgi görmesi ve ilçe genelinde ses getirmesi bekleniyor. 

Bugün 12:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Kocaeli'nin o ilçesinde elektrikler kesilecek! mask
Kocaeli'nin o ilçesinde elektrikler kesilecek!
Kocaeli Barosu’ndan saldırıya uğrayan Havva Köse’ye destek mask
Kocaeli Barosu’ndan saldırıya uğrayan Havva Köse’ye destek
İki ilimizde korkutan deprem! mask
İki ilimizde korkutan deprem!
Doğumda karısını yalnız bırakan koca tazminat ödeyecek! mask
Doğumda karısını yalnız bırakan koca tazminat ödeyecek!
Sahte evliya 48 bin lira aldı mask
Sahte evliya 48 bin lira aldı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL