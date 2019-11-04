AKP Kocaeli’ye, Genel Merkez’den övgü geldi

AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir pazar günü Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerini ziyaret etti. Teşkilat Başkan Tardımcısı Mustafa Köse, Marmara Bölge Koordinatörleri Yusuf İşler, Melek Şemşek ve Ali Sevinç’ten oluşan kalabalık bir heyetin de eşlik ettiği Kandemir’i AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş karşıladı. Kandemir’in mitingi andıran Gebze ziyaretinde AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da yer aldı. Kandemir, ilçe ziyaretlerinde Belediye Başkanları Zinnur Büyükgöz, Muzaffer Bıyık ile Bünyamin Çiftçi’yi de makamlarında ziyaret etti.

“TEŞKİLATLARA MÜTHİŞ BİR ENERJİ KATTI”

Gebze İlçe Başkanlığı önünde partililere konuşan Kandemir, Kocaeli teşkilatlarının öteden beri örnek bir teşkilat olduğunu belirterek, “İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’i burada ayrıca kutlamak istiyorum. Teşkilatlarımıza müthiş bir enerji kattı. Göreve geldiği günden bu yana durmaksızın çalışıyor. Özellikle il danışma meclisindeki katılım ve coşku çok güzeldi. O zaman da kendisini arayıp kutladım. AKP bugün milletimize hizmette 17. yılı geride bırakıyor. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan inanın bu büyük yürüyüşte enerjisini her zaman canlı ve hazır haldeki teşkilatlardan alıyor. Bu nedenle lütfen bu motivasyonunuzu her zaman koruyun. Önümüzde 7.Büyük Olağan Kongremiz var. Bu kongre döneminde yeni bir başlangıç yapacağız. Teşkilatlarımızı yenilemeyi sürdüreceğiz” dedi. Kandemir, Gebze’den sonra Ellibeş ve Yaman’la birlikte Darıca ile Çayırova’ya giderek ziyaretlerini tamamladı.