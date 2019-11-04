Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı

Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı projesinde müteahhidin işi yarım bırakmasının ardından yeni bir ihale ile işin tamamlanacağı duyurulmuştu. Projenin tamamlanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni bir ihale yaptı. İhale, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi(KBB) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. 270 günde tamamlanması beklenen işin ihalesinde Engin Çiçekliyurt başkanlık yaptı. Kapalı zarf usulü gerçekleştirilen ihalede toplam 11 istekli yer aldı. İşin maliyeti 52 milyon 274 bin 608 lira 25 kuruş olarak açıklandı. İhalede en düşük teklifi 36 milyon 745 bin 338 TL Trans-of Ulusal Nakliyat İnşaat İle Erof İnşaat ortaklığı İstanbul verirken, en yüksek teklif 48 milyon 636 bin 877 lira 70 kuruş ile Simge Mat Madencilik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret L. T. D Şirketi Gebze tarafından verildi.
İHALEDE TEKLİF VEREN FİRMALAR
Yazıcıoğlu Yol Yapı İnşaat A.Ş İstanbul, 41 milyon 78 bin 830 TL
Önsöz Turizm Müşavirlik ve İnşat A.Ş İzmir, 42 milyon 322 bin 41 TL
Trans-of Ulusal Nakliyat İnşaat İle Erof İnşaat ortaklığı İstanbul, 36 milyon 745 bin 338 TL
GLS Mühendislik İnşaat A.Ş ve GKM İnşaat iş ortaklığı Ankara, 41 milyon 548 bin 103 TL
Egecan Akaryakıt Temizlik İnşaat A.Ş Diyarbakır, 44 milyon 125 bin 318 lira 30 kuruş
Yafa Mühendislik Müşavirlik Sanayi Ticaret ve İnşaat A.Ş Bursa, 41 milyon 774 bin 270 lira 55 kuruş
İlke Yapı İnşaat Sanayi Ticaret L. T. D Şirketi İstanbul, 38 milyon 954 bin 324 lira 60 kuruş
Simge Mat Madencilik, İnşaat, Sanayi ve Ticaret L. T. D Şirketi Gebze, 48 milyon 636 bin 877 lira 70 kuruş
Özgür İnşaat, Sanayi Ticaret L. T. D Şirketi Diyarbakır, 45 milyon TL
SYA Altyapı İnşaat ve Emay İnşaat L. T. D Şirketi ortaklığı Kocaeli, 42 milyon 285 bin 115 lira 10 kuruş
Miraç Yol İnşaat A.Ş Ankara, 36 milyon 916 bin 16 lira 16 kuruş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz