İzmit’in göbeğinde internet çilesi

İzmit Yenimahalle İnkılap Caddesi, Çimenli Sokak üzerindeki bir sitede ikamet eden Mehmet Murat Gök isimli vatandaşın başına gelen şaşırttı. Buna göre, uzun yıllardan bu yana Türk Telekom’un internetini kullandığını belirten Gök, internetinin hızlanması için fiber altyapıya geçmek istediğini ancak Türk Telekom tarafından oyalandığını söyledi.

‘YAN BLOĞA YAPTILAR’

Hemen yan bloğuna fiber altyapının getirildiğini belirten Gök, “Hemen yan tarafımda yer alan binada, Türk Telekom’da çalışan bir vatandaş oturuyor. Onun evine istediği fiber altyapı getirildi. Ancak ben tüm ısrarlarıma ve gereken yükümlülükleri yerine getirmeme rağmen benim evime fiber altyapı bağlantısı sağlanmıyor. Bu yapılanın çifte standart olduğunu düşünüyorum” dedi.

‘BİNADAKİ İŞLEMLER BANA AİT’

Türk Telekom’un sadece binaya kadar işlem yapması gerektiğini aktaran Gök, “Türk Telekom’dan artı bir şey istemiyorum. Ben de müşteriyim. Neden benim istediğim hizmet sağlanmıyor. Ben merak ediyorum. Türk Telekom yetkilileri sadece gerekeni yapsınlar, ben bina içerisindeki tüm tesisatı halledeceğim” diye konuştu.

‘BÖYLE BİR ŞEY OLUR MU’

Açıklamalarına devam eden Mehmet Murat Gök, “Ben de diğer vatandaşlar gibi üzerime düşen ne kadarsa ödemeye hazırım. Ancak yapılan uygulama hem bizleri üzüyor hem de işlerimizi aksatıyor. Ben de diğer vatandaş gibi, ücreti neyse ödeyerek, daha iyi internet hizmetinden yararlanmak istiyorum. Bu benim en doğal hakkım” ifadelerini kullandı.