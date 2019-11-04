KEDFE’de görevler belli oldu

KEDFE’nin Körfez’de bulunan federasyon binasında, Erzurum il, ilçe ve köy dernek başkanlarının konuk eden KEDFE yönetimi, kongre sonrasında Dadaşlar’ı teşekkür yemeğinde buluşturdu. KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyelerinin tanışma toplantısında bir araya gelen Erzurum ailesi, yeni dönem öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
DURSUN’DAN DERNEK BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR
Kongre sonrasında ilk toplantısını gerçekleştiren KEDFE Başkanı Tekin Dursun, tüm dernek başkanlarına ve Erzurum camiasına teşekkür ederek, yeni dönemde Erzurumlular’ı çok daha iyi bir şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Dursun yaptığı konuşmada, “Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu, Allah’ımıza şükürler olsun ki her daim gıpta ile bakılan bir aile oldu. Geçmiş dönemde yaşadığımız kırgınlıkları ve küskünlükleri bırakarak, eğer bir sorunumuz varsa kendi içimizde konuşarak çözmeliyiz. Doğruyu kendi içimizde konuşarak bulalım. Hepimizin kaderini aynı. Her birimiz Erzurum için bir aradayız. Bu zamana dek toplumumuza faydalı güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bu nedenle büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. Bizi bir kez daha bu göreve layık gören sizlere bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
DURSUN: KEDFE’NİN ÇITASINI BİRLİKTE YÜKSELTELİM
Hedeflerinin KEDFE’nin yükselen çıtasını daha da yukarıya çekmek olduğunun altını çizen Başkan Dursun, yeni yönetim kurulu üyelerinin güçlerine güç katacağına inandığını ifade etti. Amaçlarının bir ve beraber olarak, Kocaeli’deki Erzurumlular’ı çok daha iyi şartlar altında temsil etmek olduğunu belirten Başkan Dursun, “İnşallah hep beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. KEDFE olarak çok iyi bir ivme yakaladık. Sizleri desteğiyle Dadaşlar’a yakışan bir profil çizmeye devam edeceğiz”dedi.
KEDFE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:
BAŞKAN-Tekin DURSUN
BAŞKAN VEKİLİ-Şener DOĞAN
İKİNCİ BAŞKAN BAŞKAN-Erkan AYAN
GENEL SEKRETER-İmdat AKBABA
AR-GE BAŞKAN YARDIMCISI-Ertuğrul ÇETİNKAYA
DERNEKLERDEN SORUMLU BAŞKAN-Yener TOK
TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI-Eyüp ÇETİNKAYA
DIŞ İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCISI-İsrafil KANBUL
SOSYAL İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI-Mehmet VURAL
SİYASİ İŞLERİN BAŞKAN YARDIMCISI-İlhami ÖNAL
İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜ BAŞKAN YARDIMCISI-Hakan YILMAZ
SAĞLIK İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI-Vedat TORTUMLUOĞLU
HALKLA İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCISI-Muhlis ACAR
EĞİTİM SPORDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI-Erkan ACUR
HUKUK İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI-Ezgi TAŞKIN YILMAZ
KÜLTÜR SANAT BAŞKAN YARDIMCISI-Abdullah ÇETİNKAYA
BAŞKAN YARDIMCISI Erhan DÜNDAR
BAŞKAN YARDIMCISI-Sıddık TOPAL
BAŞKAN YARDIMCISI-Süleyman ÖZTÜRK
BAŞKAN YARDIMCISI-Yılmaz YILMAZ
BAŞKAN YARDIMCISI-Ricail KONAÇ
BAŞKAN YARDIMCISI-Özkan GEDİK
BAŞKAN YARDIMCISI-Yusuf AKPUNAR
BAŞKAN YARDIMCISI-Ahmet KAYA
MUHASİP-Necdet ACAR
SEKRETERYA-Ayhan ÇILDIZ
VEZNE-Yusuf TURAK
ÜYE-Zülkar BÜYÜKGÖZ
ÜYE-Atakan TUNÇ
ÜYE-Canan SOYLU
ÜYE-Gürsoy ZENGİN
ÜYE-Halit ZORBA
ÜYE-Hülya YEŞİLYURT
ÜYE-Muhammet Emre DOĞAN
ÜYE-Nurtaş KARA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz