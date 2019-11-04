KEDFE’de görevler belli oldu

KEDFE’nin Körfez’de bulunan federasyon binasında, Erzurum il, ilçe ve köy dernek başkanlarının konuk eden KEDFE yönetimi, kongre sonrasında Dadaşlar’ı teşekkür yemeğinde buluşturdu. KEDFE Başkanı Tekin Dursun ve yönetim kurulu üyelerinin tanışma toplantısında bir araya gelen Erzurum ailesi, yeni dönem öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

DURSUN’DAN DERNEK BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Kongre sonrasında ilk toplantısını gerçekleştiren KEDFE Başkanı Tekin Dursun, tüm dernek başkanlarına ve Erzurum camiasına teşekkür ederek, yeni dönemde Erzurumlular’ı çok daha iyi bir şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi. Dursun yaptığı konuşmada, “Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu, Allah’ımıza şükürler olsun ki her daim gıpta ile bakılan bir aile oldu. Geçmiş dönemde yaşadığımız kırgınlıkları ve küskünlükleri bırakarak, eğer bir sorunumuz varsa kendi içimizde konuşarak çözmeliyiz. Doğruyu kendi içimizde konuşarak bulalım. Hepimizin kaderini aynı. Her birimiz Erzurum için bir aradayız. Bu zamana dek toplumumuza faydalı güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bu nedenle büyük fotoğrafa bakmamız gerekiyor. Bizi bir kez daha bu göreve layık gören sizlere bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

DURSUN: KEDFE’NİN ÇITASINI BİRLİKTE YÜKSELTELİM

Hedeflerinin KEDFE’nin yükselen çıtasını daha da yukarıya çekmek olduğunun altını çizen Başkan Dursun, yeni yönetim kurulu üyelerinin güçlerine güç katacağına inandığını ifade etti. Amaçlarının bir ve beraber olarak, Kocaeli’deki Erzurumlular’ı çok daha iyi şartlar altında temsil etmek olduğunu belirten Başkan Dursun, “İnşallah hep beraber çok daha güzel işlere imza atacağız. KEDFE olarak çok iyi bir ivme yakaladık. Sizleri desteğiyle Dadaşlar’a yakışan bir profil çizmeye devam edeceğiz”dedi.

KEDFE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU:

BAŞKAN-Tekin DURSUN

BAŞKAN VEKİLİ-Şener DOĞAN

İKİNCİ BAŞKAN BAŞKAN-Erkan AYAN

GENEL SEKRETER-İmdat AKBABA

AR-GE BAŞKAN YARDIMCISI-Ertuğrul ÇETİNKAYA

DERNEKLERDEN SORUMLU BAŞKAN-Yener TOK

TANITIM VE MEDYA BAŞKAN YARDIMCISI-Eyüp ÇETİNKAYA

DIŞ İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCISI-İsrafil KANBUL

SOSYAL İŞLER BAŞKAN YARDIMCISI-Mehmet VURAL

SİYASİ İŞLERİN BAŞKAN YARDIMCISI-İlhami ÖNAL

İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜ BAŞKAN YARDIMCISI-Hakan YILMAZ

SAĞLIK İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI-Vedat TORTUMLUOĞLU

HALKLA İLİŞKİLER BAŞKAN YARDIMCISI-Muhlis ACAR

EĞİTİM SPORDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI-Erkan ACUR

HUKUK İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI-Ezgi TAŞKIN YILMAZ

KÜLTÜR SANAT BAŞKAN YARDIMCISI-Abdullah ÇETİNKAYA

BAŞKAN YARDIMCISI Erhan DÜNDAR

BAŞKAN YARDIMCISI-Sıddık TOPAL

BAŞKAN YARDIMCISI-Süleyman ÖZTÜRK

BAŞKAN YARDIMCISI-Yılmaz YILMAZ

BAŞKAN YARDIMCISI-Ricail KONAÇ

BAŞKAN YARDIMCISI-Özkan GEDİK

BAŞKAN YARDIMCISI-Yusuf AKPUNAR

BAŞKAN YARDIMCISI-Ahmet KAYA

MUHASİP-Necdet ACAR

SEKRETERYA-Ayhan ÇILDIZ

VEZNE-Yusuf TURAK

ÜYE-Zülkar BÜYÜKGÖZ

ÜYE-Atakan TUNÇ

ÜYE-Canan SOYLU

ÜYE-Gürsoy ZENGİN

ÜYE-Halit ZORBA

ÜYE-Hülya YEŞİLYURT

ÜYE-Muhammet Emre DOĞAN

ÜYE-Nurtaş KARA