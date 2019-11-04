Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 10 Kasım tarihinde saat 09.05’te il ve ilçelerde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile düz siren şeklinde çaldırılacak. Bu nedenle Kocaeli genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için yarın saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler test edilecek.
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Yarın sirenler test edilecek
Kocaeli’de siren sisteminin denenmesi için yarın saat 10.00’dan itibaren deneme amacıyla sirenler çaldırılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz