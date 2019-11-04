Yarın sirenler test edilecek

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıldönümü münasebetiyle her yıl olduğu gibi, bu yıl da 10 Kasım tarihinde saat 09.05’te il ve ilçelerde kurulu bulunan bütün ikaz ve alarm sistemleri ile diğer kuruluşların sirenleri 2 dakika süre ile düz siren şeklinde çaldırılacak. Bu nedenle Kocaeli genelinde siren sistemlerinin test edilmesi için yarın saat 10.00 itibariyle deneme amacıyla sirenler test edilecek.