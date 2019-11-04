İşte Kocaeli’nin zam şampiyonu!

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi 2019 Ekim ayı bilgilerini açıkladı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 2,00 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, bölgemizdeki fiyat artışı yüzde 7,64 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 8,55’in 0,91 puan altında gerçekleşti. Kocaeli’de Ekim ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 69,54 ile anorak tipi çocuk kabanı oldu. Çocuk kabanını yüzde 49,95 artışla kadın botu, yüzde 47,45 artışla erkek kabanı, yüzde 24,21 artışla çarliston biber ve yüzde 23,72 artışla sarımsak izledi. Kocaeli’de fiyatı en çok düşen madde ise yüzde -24,08 ile limon oldu.