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Kocaelispor'un eski teknik direktörü vefat etti

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve antrenörü olan, daha sonra teknik direktörlük yaparak A Milli Takım’da da görev alan Yılmaz Gökdel, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.
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Teknik Direktör Yılmaz Gökdel, 79 yaşında vefat etti. Sarıyer ve Beykoz formaları giydikten sonra 1964 yılında Galatasaray’a transfer olup 6,5 sezon sarı-kırmızılı ekibin formasını giyip futbolu bırakan, ardından da Galatasaray’da Brian Birch’in yardımcılığını yaparak teknik adamlığa adım atan Yılmaz Gökdel, sırasıyla Manisaspor, Ispartaspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Antalyaspor’u çalıştırdıktan sonra Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirildi. Ümit Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde 2 maçlığına A Milli Takım Teknik Direktörü olarak da görev alan Yılmaz Gökdel, daha sonra tekrar kulüp çalıştırıcılığına devam etti.

Milli Takım’ın ardından Kocaelispor, Diyarbakırspor, Antalyaspor, Bursaspor, Samsunspor, Kartalspor, Gaziantepspor, Yalovaspor ve Beylerbeyi’ni çalıştıran Yılmaz Gökdel, 1996 yılında teknik direktörlük kariyerini de tamamladı. 79 yaşında vefat eden Yılmaz Gökdel’in cenazesi, 6 Kasım Çarşamba günü Levent Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı’daki Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

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