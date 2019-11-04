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Belediye Derince’ye bahar geri geldi!..

3.Lig 2.Grup Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor’a teknik direktör değişimi iyi geldi. Talip Yeşilyurt’u gönderdikten sonra silkinen sarı lacivertliler, Baturman’la üç maçta ikinci galibiyetine ulaştı

Ahmet AKAY
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Baturman ile ilk maçında Fethiye’yi konuk eden ve rakibine tek golle yenilen takım şok yaratmıştı. Ardından önceki hafta Cizre deplasmanında 3-2 kazanan takım, pazar günü de evinde Baturman’la üçüncü maçına çıktı ve Turgutlu gibi sıkı bir takımı 2-0 yenip, şampiyonluk yolundan ederek, hem kendi kazandı, hem de Kocaelispor’u zirveye taşıdı.

CİHAN YILDIZLAŞTI…

Sahasında, üçüncü sırada bulunan şampiyon adayı Turgutluspor’u, maçın ikinci yarısında, sahanın yıldızı Cihan’ın attığı gollerle 2-0 yenen temsilcimiz, aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkardı ve altıncı sıraya yükseldi. Derince Stadı’nda oynanan karşılaşmada, her iki takım da aradığı golü bulamadı. Maçın ilk yarısında golcü futbolcu Yiğit Ali Bayrak, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. Karşılıklı ataklarla gol gelmeyince, ilk yarı golsüz sona erdi.

BELEDİYE DERİNCE İKİNCİ YARI ÜSTÜN OYNADI…

Maçın ikinci yarısına adeta fırtına gibi giren Sarı Lacivertliler sağı sollu ataklar geliştirirken kalesinde devleşen ve bir çok pozisyonda rakibe gol şansı vermeyen Belediye Derince’de kaleci Akın İsmail kalesinde devleşti. Turgutluspor’u orta alanda Koray Baykara, Melih İnan ve gol pozisyonlarında Cihan Halil’in güzel futboluyla yıkan takım, maçı izleyen yaklaşık 800 Derince taraftarını mutlu etti. Belediye Derince teknik sorumlusu Bülent Baturman, takımda yerinde değişiklikler yaparak, tecrübesini konuşturdu. Baturman, alınan galibiyette başrol oynadı. 

DERİNCE BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Maç sonrası Belediye Derincespor teknik heyet ve futbolcuları sahada galibiyeti kutladı. Soyunma odası da adeta bayram yeri gibiydi. Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve kulüp başkanı Ahmet Güntepe, soyunma odasına gelerek, alınan galibiyeti kutladı. Futbolcular ise başkanlardan primi açıklaması için tezahürat yapınca, sözler verildi.

Bugün 14:59 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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