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Karamürsel yükseliyor Gebzespor iniyor!..

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. ve 11.Grup’ta mücadele eden 5 Kocaeli takımından krizlerin bitmediği Gebzespor, farklı yenilgiyle idmansız çıktığı maçta şok yaşatırken, Karamürsel deplasmanda farklı kazanarak tırmanışını sürdürdü
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11.Grup’taki yeni temsilci, bir zamanların 3.Lig efsanesiyken uzun süredir sessiz kalan Karamürselspor, deplasmanlı liglere bir döndü pir döndü. Sarı Lacivertliler 7’nci maçında 3’üncü galibiyetine ulaşırken, 10 puana yükseldi ve lider Tekirdağ arasındaki fark 5 puan olarak kaldı. Biga, Arnavutköy ve Ortaköy’ün takıldığı haftada, üstteki bu rakiplerine 2 puan daha yaklaşan Karamürsel bir anda potaya girdi.

İDMANSIZ GEBZE, REZİL RÜSVA OLDU…

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. Grup’ta mücadele veren Gebzespor, sezonun en ağır yenilgisini Sultangazi deplasmanında aldı. Çayırova ve Torbalı maçlarının galibiyet primlerini alamadıkları gerekçesiyle hafta boyunca hiçbir idmana çıkmayan mor-beyazlı oyuncular, İstanbul’da tel tel döküldü. Cebeci Stadı’ndaki maçın ilk yarısını 1-0 yenik kapatan Gebzespor, ikinci yarıda Yusuf Bayram’ın kafa golüyle eşitliği sağladı. İdmansız maça çıkmanın vermiş olduğu dezavantajı fazlasıyla yaşayan mor-beyazlı ekip, geri kalan dakikalarda yediği 3 golle rakibine 4-1 mağlup oldu. Lider Çiğli Belediyespor’un 9 puan gerisine düşen Gebzespor, bu sonuçla şampiyonluk şansını büyük bir ölçüde yitirdi. Mor-Beyazlı takım önümüzdeki hafta sonu İzmirspor’u konuk edecek. Gruptaki diğer takımlardan İlimtepe Kullar 1975 takımı, Beşyüzevler ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp, puan alırken, Çayırovaspor ise evinde Bucaspor’a 2-1 yenilmekten kurtulamadı ve havlu attı.

Bugün 15:04 TSİ - Spor

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