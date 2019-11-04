1-B’DE DEVRENİN LİDERİ İZMİT GÜLTEPE DURDURULAMIYOR: 3-1

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde Gültepe fırtınası esiyor. Takipçilerini birer ikişer yenerek zirvede arayı 4 puan açan İzmit Gültepespor, bu hafta da Sultan Orhan engelini 3 golle geçerek 21 puana ulaştı. 4. Yazlık ve 5. Kavaklı ise maçlarını dün akşam oynadılar. Bu maçın sonucu da sıralamayı değiştirecek.

İZMİT GÜLTEPESPOR: 3-GEBZE SULTAN ORHAN: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)

HAKEMLER: Mehmet Can Koç ***, Kadir Köken ***, Sefa Işık ***

İZMİT GÜLTEPESPOR: Ozan ***, Mesut ***, Sercan ***, Sefa ***, Enes ** (Şaban **), İbrahim ***, Hüseyin *** (Bilalcan **), Osman ***, Onur ***, Soner ***, Ender ***

GEBZE SULTAN ORHAN: Semih **, Özgür ***, Caner **, Furkan *** (Fecri **), Mücahit **, Alper **, Hüseyin ** (Umut **), Yaşar **, Aslan **, Berat ***, Abdülsamet ** (Tunahan **)

GOLLER: Mesut DK.32, İbrahim DK.67, Ender DK.86 (İzmit Gültepespor), Berat DK.43 (Gebze Sultan Orhan)