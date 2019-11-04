1-B’DE DEVRENİN LİDERİ İZMİT GÜLTEPE DURDURULAMIYOR: 3-1

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde Gültepe fırtınası esiyor. Takipçilerini birer ikişer yenerek zirvede arayı 4 puan açan İzmit Gültepespor, bu hafta da Sultan Orhan engelini 3 golle geçerek 21 puana ulaştı. 4. Yazlık ve 5. Kavaklı ise maçlarını dün akşam oynadılar. Bu maçın sonucu da sıralamayı değiştirecek.
İZMİT GÜLTEPESPOR: 3-GEBZE SULTAN ORHAN: 1
STAT: M.Ali Kağıtçı (1.Küme B)
HAKEMLER: Mehmet Can Koç ***, Kadir Köken ***, Sefa Işık ***
İZMİT GÜLTEPESPOR: Ozan ***, Mesut ***, Sercan ***, Sefa ***, Enes ** (Şaban **), İbrahim ***, Hüseyin *** (Bilalcan **), Osman ***, Onur ***, Soner ***, Ender ***
GEBZE SULTAN ORHAN: Semih **, Özgür ***, Caner **, Furkan *** (Fecri **), Mücahit **, Alper **, Hüseyin ** (Umut **), Yaşar **, Aslan **, Berat ***, Abdülsamet ** (Tunahan **)
GOLLER: Mesut DK.32, İbrahim DK.67, Ender DK.86 (İzmit Gültepespor), Berat DK.43 (Gebze Sultan Orhan)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz