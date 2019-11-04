Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu takımları zirvede kıyasıya kapışıyor. 22 puana yükselmen Harbişspor, sezonun ilk yarısını diler kapatırken, yarının son maçında Darıcaspor’u 4-1 mağlup etti. Takipçisi 20 puanlı Yavuzspor ise Seka Doğanspor’u 3-2 yenerek takibini sürdürdü. Alikahya ise haftanın en zarar gören takımı oldu. Şampiyon adaylarından olan ekip, Başaran ile 2-2 berabere kalarak, yarıyı kötü bir skorla kapattı.
Bugün 15:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
1-D’DE HARBİŞ KAÇIYOR YAVUZSPOR KOVALIYOR
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu takımları zirvede kıyasıya kapışıyor. 22 puana yükselmen Harbişspor, sezonun ilk yarısını diler kapatırken, yarının son maçında Darıcaspor’u 4-1 mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz