Galibiyetin anahtarı: Erken reaksiyon!..

Kocaelispor sezonun 11. maçı olan Alemdağ maçına hızlı başladı ve ilk 20 dakika sonunda Yakup ve Burak Süleyman ile bir anda 2-0’ı buldu. Öne geçtikten sonra kontrolünü yitirmeyen Yeşil Siyahlıların kaçırdığı goller, akıl alır gibi değildi. Yakup (2), Gökdeniz, Burak Süleyman ve Talha zoru başararak kale önünden fileleri göremedi, Kemal Can ise üst direğe takıldı.

BİZDE HASTALIK OLDU…

Mücadelenin 37. dakikasında ev sahibi ekibin golü geldi. Oğuzhan’ın kullandığı köşe vuruşunda Erhan, yaptığı kafa vuruşu sonrası ağları gördü ve Kocaelispor halı sahada yenmeyecek gol sonrası farkın 1’e inmesine engel olamadı. Öte yandan Yeşil Siyahlılar yan top sonrası yediği gollere bir yenisi daha ekledi. İlk yarı Kocaelispor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

ÇIKARKEN KAPTIRDIK, 2-2 OLDU…

İkinci yarı Kocaelispor ne kadar dikkatli olmak istese de savunma çıkışlarında, skorun da verdiği aşırı özgüvenle yaptığı basit top kayıpları sonrası kalesinde pozisyonlar verdi. Bu pozisyonlardan birinde, 55’te Burak Süleyman, Erdinç’e pas atmak yerine içeriye sürmek istediği topu kaptırdı. Erdinç de önde kaldığı için Kocaelispor’un sol kanadı boş kaldı. Buradan gelen Alemdağ ekibinde Yusuf skora beraberliği getirince moraller o anda dip yaptı.

CAN ALICI KIRILMA ANLARI…

Maçta çok kırılma anı vardı ancak en can alıcı iki kırılma anı, skor 2-2 ve 3-3 olunca Yeşil Siyahlıların erken cevap golleriydi. Nitekim bu cevapları veren Gökdeniz bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarırken, Milli takım kurmaylarına “Buradayım” dedi. Bitime 14 dakika kala Burak Süleyman ile 5. gol gelse de “Bu maçı kopardık” diyenin sayısı çok değildi. Nitekim 76 ile 86 dakikalar arasında Alemdağ 4 kez golle burun buruna geldi. Pozisyonların birisi ağları bulsa son bölümler geçmek bilmedi.

MUTLULUĞU TAÇLANDIRAN OLAY…

Maçta son sözü ise geçen haftanın üzgün ve moralsiz ismi Feridun söyledi. Rakip kaleci Enes’in de yardımı ile Kocaelispor kariyerindeki ilk golünü atan Feridun’u takım arkadaşları bağrına bastı. 6-3 biten maçın ardından 12. adam tarihi skora gidebilecek maç ile ilgili “Puan kaybetseydik kahrolurduk” ifadesini kullanırken alınan 3 puandan ötürü hayli mutluydu. Erok ve Turgutlu’nun mağlup olması ve 4 hafta sonra gelen liderlik de Yeşil Siyahlıların mutluluğunu tavana çıkarmaya fazlası ile yetti.