Sistem belli, iştah farklı…

Kocaelispor, Alemdağspor maçına sarı kart cezası bulunan Mesut’tan yoksun çıktı. Merkez orta saha Serdar Ümit ve Sefa’dan kuruluydu. Sefa hamleli, Serdar da kesici ve dağıtıcı bir rol üstlendi. Takımda başka eksik yoktu. Teknik adam Dinçel dizilişte bir değişikliğe gitmezken, futbolculardaki iştah ve coşku görülmeye değerdi.

SIRADA FATSA VAR

Ercüment, Semih, Kemal, Taha Batuhan, Erdinç, Sefa, Serdar, Burak Süleyman, Gökdeniz, Talha ve Yakup’tan oluşan 11 ile maça başlandı, 73’te Gökdeniz’in yerine Gökay girdi ve pozisyon da buldu. Ancak Gökay bu sezonki ikinci mutlak golünü Alemdağ’a karşı kaçırdı. Normal sürenin bitimine 7 dakika kala Talha çıktı ve Mert girerken, uzatmalarda Feridun, Sefa ile yer değiştirdi. Mert takımı iyice rahatlatırken, Feridun da kariyerindeki ilk golüne imza attı. Sezonun en bol pozisyonlu maçını kazanan Kocaelispor, Fatsa maçına daha özgüvenli ve moralli hazırlanma şansı yakaladı.