CHP Kocaeli Eski Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hikmet Erenkaya, 1877 Alemdağ - Kocaelispor maçını izleyenler arasındaydı. Yöneticilerden Bekir Halefler’in ilgilendiği Erenkaya maç başladığında protokoldeki yerini aldı. Erenkaya 6-3’lük galibiyet ile ilgili “Gerçekten gole doyduk diyebilirim. Takımı beğendim. Savunmada zaman zaman hatalar olsa da, ileride yönlü futbolcular var ve her an skoru değiştirebilirler. Tabii ki Kocaelispor’un kazanmasına çok sevindim ancak futbol anlamında da çok keyif aldım. İki takımı da açık futbollarından ötürü kutlarım” dedi.
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Erenkaya takımı çok beğendi
CHP Kocaeli Eski Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hikmet Erenkaya, 1877 Alemdağ - Kocaelispor maçını izleyenler arasındaydı. Y...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz