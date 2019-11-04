Erenkaya takımı çok beğendi

CHP Kocaeli Eski Milletvekili ve İzmit Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Hikmet Erenkaya, 1877 Alemdağ - Kocaelispor maçını izleyenler arasındaydı. Yöneticilerden Bekir Halefler’in ilgilendiği Erenkaya maç başladığında protokoldeki yerini aldı. Erenkaya 6-3’lük galibiyet ile ilgili “Gerçekten gole doyduk diyebilirim. Takımı beğendim. Savunmada zaman zaman hatalar olsa da, ileride yönlü futbolcular var ve her an skoru değiştirebilirler. Tabii ki Kocaelispor’un kazanmasına çok sevindim ancak futbol anlamında da çok keyif aldım. İki takımı da açık futbollarından ötürü kutlarım” dedi.