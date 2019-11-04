Kocaelispor sentetik sahada bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Bu zeminde Cizre ile 1-1 berabere kalan Yeşil Siyahlılar, Tepecik’e de 2-1 mağlup olmuştu. Kocaelispor ikinci İstanbul deplasmanını da sentetik zeminde oynarken, toplamda üçüncü kez bu zemine çıktı. Erken goller bulan, rakibine yakalanan ancak bitiricilik anlamında sezonun en verimli haftasını geçiren Yeşil Siyahlılar, Alemdağ’ı 6-3 ile geçerken bu sezon sentetik sahadaki ilk galibiyetine imza atmış oldu. Yeşil Siyahlılar Ağrı ve Erok maçlarını da sentetik halıda oynayacak.
Bugün 15:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
Sentetik sıkıntı “Şimdilik” sona erdi
Kocaelispor sentetik sahada bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Bu zeminde Cizre ile 1-1 berabere kalan Yeşil Siyahlılar, Tepecik’e de 2-1 mağlup olmuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz