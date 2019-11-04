Sentetik sıkıntı “Şimdilik” sona erdi

Kocaelispor sentetik sahada bu sezonki üçüncü maçına çıktı. Bu zeminde Cizre ile 1-1 berabere kalan Yeşil Siyahlılar, Tepecik’e de 2-1 mağlup olmuştu. Kocaelispor ikinci İstanbul deplasmanını da sentetik zeminde oynarken, toplamda üçüncü kez bu zemine çıktı. Erken goller bulan, rakibine yakalanan ancak bitiricilik anlamında sezonun en verimli haftasını geçiren Yeşil Siyahlılar, Alemdağ’ı 6-3 ile geçerken bu sezon sentetik sahadaki ilk galibiyetine imza atmış oldu. Yeşil Siyahlılar Ağrı ve Erok maçlarını da sentetik halıda oynayacak.