Deplasmandaki 4 ilk!

Kocaelispor bu sezon ilk kez bir deplasman maçında bir maçta 1’den fazla gol attı. Yeşil Siyahlılar bu sezon dış sahada Payas’ı 1-0 yenerken, Cizre ile 1-1 berabere kaldı, Tepecik’e 2-1, Karşıyaka’ya da 1-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sezon gurbette 4 maçta 3 gol atan Kocaelispor, 5. deplasman maçında 4 deplasman maçında attığı golün 2 katını (6) Alemdağ filelerine yollamasını bildi.

YAKUP’TAN DEPLASMAN SİFTAHI

Öte yandan Kocaelispor bu sezon ilk kez bir maçta kalesinde 2’den fazla gol görürken,Alemdağ ekibi bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini Kocaelispor’dan aldı. Yeşil Siyahlıların kalesini bir maçta 2 kez sarsan tek takım Tepecik’ti. Alemdağ ise attığı 3 golle Kocaelispor adına bu sezon bir ilke imza attı. Yakup Alkan ise yeni sezondaki ilk deplasman golünü Alemdağ filelerine gönderdi.