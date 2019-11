Aslında hepsi bizdendi…

Kocaelispor taraftarına, Alemdağ maçında 53 kişilik yer ayrılmış bu durum hayli can sıkmıştı. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki deplasmana münferit giden 12. adam maçı mecburen Alemdağ tribünlerinde izledi ve sayıları hiç de az değildi. Çok sayıda Yeşil Siyahlı taraftar pozisyonlarda yoğun bir heyecan yaşarken alınan galibiyet taraftarı çok memnun etti. Tribüne giremeyen taraftarın bir bölümü maçı tel örgülerin arkasından emniyet izni ile izlerken, tribündeki Ultras Gulf grubu ile bol bol karşılıklı tezahürat yaptı. Üniversiteli gençlerden oluşan Gulf 90 dakika boyunca susmadan takımı destekledi ve her zamanki gibi tam not aldı.