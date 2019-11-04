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Üç mahallede bin 210 kişiden tapu başvurusu

Mahalle Meclisleri kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hürriyet’te tapu ve doğalgaz sorunu çözüme kavuştu” dedi.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclisleri kapsamında Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Toplantı öncesi mahalle sakinlerine mahalleye yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükgöz, Hürriyet’te tapu ve doğalgaz sorununun çözüme kavuştuğunu ifade etti.Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde gerçekleşen Mahalle Meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

1200 MÜRACAAT GERÇEKLEŞTİ

Birliktelikte konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu gün baktığımızda Hürriyet, Yavuz Selim ve Ulus mahallerimizde tapularını almak için başvuruda bulunan 955 vatandaşımızın işlemleri devam ediyor. Sözleşmesi yapılma aşamasında olan 108 adet, sözleşmesi tamamlanmış toplamda 80 adet ve tapusun alan toplam 22 vatandaşımız var. Toplamda ise bin 210 müracaat sayısı gerçekleşti. İnşallah bu başvuruların etap etap işlemlerini gerçekleştirecek tapularını vereceğiz. PALGAZ’la vardığımız protokolde mevcut çelik hattan beslenebilecek kılcal damarların uzana bildiği kadar bu yıl doğalgaz verilecek verilmeye başlandı. Kullanan vatandaşlarımız da artık var. Çelik hattan beslenemeyen sokaklarımız ise önümüzdeki yıl yapılacak yeni hatla doğalgaza kavuşacak. Burada artık tapu ve doğal gaz sorununu çözmüş bulunuyoruz. Bunun artık nedeni, niçini yok. Başvurusunu yapan tapusunu da, doğalgazına da kavuşacak. PALGAZ’ın yatırım yapması için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Sizlerde başvuruda bulunun ki PALGAZ yatırımını hızlandırsın. Yatırım arz talep meselesidir” dedi.
Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin sorularını cevaplandırdı.

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