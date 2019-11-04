Metal'de 10 madde tamam

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) İLE Türk Metal Sendikası arasındaki sözleşme görüşmelerinde üçüncü oturum dün yapıldı. Türk Metal-Sen ile MESS sözleşme müzakere heyetleri arasında yapılan son görüşmeler neticesinde belirlenen maddeler üzerinde anlaşma kabul edildi. Bu maddeler geldiği gibi taraarca kabul edildi.
ANLAŞILAN MADDELER
Buna göre; sendika aidatı, sendika temsilcilerinin görevleri, sendika temsilci ve görevlilerinin teminatı, sendika üyelerinin teminatı, sendikada görev alan üyeler, sendika temsilci odası, ilan panosu, kurulların kurulması, endüstri ilişkileri ve değerlendirme komisyonu ile ilgili maddeler üzerinde uzlaşı sağlandı.
4 KASIM'DA
Türk Metal-Sen ile MESS arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde 3. oturumda 10 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 6 madde ise 20 Kasım’daki 4. oturumda yeniden ele alınacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz