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Metal'de 10 madde tamam

Türk Metal-Sen ile MESS arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde 3. oturumda 10 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 6 madde ise 20 Kasım’daki 4. oturumda yeniden ele alınacak
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) İLE Türk Metal Sendikası arasındaki sözleşme görüşmelerinde üçüncü oturum dün yapıldı. Türk Metal-Sen ile MESS sözleşme müzakere heyetleri arasında yapılan son görüşmeler neticesinde belirlenen maddeler üzerinde anlaşma kabul edildi. Bu maddeler geldiği gibi taraarca kabul edildi.

ANLAŞILAN MADDELER

Buna göre; sendika aidatı, sendika temsilcilerinin görevleri, sendika temsilci ve görevlilerinin teminatı, sendika üyelerinin teminatı, sendikada görev alan üyeler, sendika temsilci odası, ilan panosu, kurulların kurulması, endüstri ilişkileri ve değerlendirme komisyonu ile ilgili maddeler üzerinde uzlaşı sağlandı.

4 KASIM'DA

Türk Metal-Sen ile MESS arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde 3. oturumda 10 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 6 madde ise 20 Kasım’daki 4. oturumda yeniden ele alınacak

YENİDEN ELE ALINACAK

Öte yandan sendika temsilcilerinin atanması, sendikal izinler, disiplin kurulu, yıllık ücretli izinler, kadın işçilerle ilgili hükümler ve işçi sağlığı maddeleri de gelecek toplantıda yeniden ele alınacak. Bu arada bir sonraki toplantının da 20 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı.

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