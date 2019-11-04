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Kontenjana isyan etti... Maçı ağacın tepesinden izledi!

1877 Alemdağ – Kocaelispor karşılaşmasında maçı ağaça çıkarak izleyen Kocaelispor taraftarı görenleri şaşkına çevirdi.
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1877 Alemdağ – Kocaelispor maçında ilginç bir görüntü dikkat çekti. Bilindiği üzere kontenjan sorunu yaşandığı için Kocaelispor taraftarı için sadece 53 kişilik yer ayrıldı. Yaşanan kontenjan sorununa adeta isyan eden Muhammed Kurd isimli Yeşil Siyahlı taraftar maçı metrelerce yükseklikteki ağacın tepesinden izledi. Büyük bir risk alan ve çatı ustası olduğu öğrenilen Yeşil Siyahlı taraftar 90 dakika boyunca maçı “En güzel yerden” izleyerek ilginç bir olaya da imza atmış oldu.

 

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