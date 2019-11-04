7 yaşındaki çocuk top oynarken hayatını kaybetti

Olay Derince Yenikent Mahallesi Ebru Sokak’ta bulunan Diş Taş Sitesi’nde meydana geldi. Derince Öğretmenler İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yiğit Efe Deniz, arkadaşlarıyla top oynarken aniden yere yığıldı. Çocukların çığlıklarıyla bahçeye koşanlar hemen ambulansa haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yiğit Efe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölüm nedeni otopsi incelemesinden sonra netlik kazanacak.