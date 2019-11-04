İlimizin köklü kulüplerinde biri olan ve 1979 yılında kurulan Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü, 40’ıncı yılını kutluyor. Şirintepe Mahallesi Plaj Yolu Sokak No 5’te adresinde bulunan lokalinde bir araya gelen delegeler, oy birliğiyle Akman’ı yeniden başkanlığa getirdi.
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Plajyoluspor’da Akman 40 yılında yine başkan!..
İlimizin köklü kulüplerinde biri olan ve 1979 yılında kurulan Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü, Akman'ı yeniden başkanlığa getirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz