Plajyoluspor’da Akman 40 yılında yine başkan!..

İlimizin köklü kulüplerinde biri olan ve 1979 yılında kurulan Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü, 40’ıncı yılını kutluyor. Şirintepe Mahallesi Plaj Yolu Sokak No 5’te adresinde bulunan lokalinde bir araya gelen delegeler, oy birliğiyle Akman’ı yeniden başkanlığa getirdi.