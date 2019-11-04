41 kere Maşallah MUHTEŞEM’İM!

Futbola 10 yaşında Kocaeli Güneşspor’ad başlayan ve Yeşil Siyahlı formayı aralıksız 6 yıl boyunca terleten Burak Süleyman, henüz 18 yaşında SancaktepeBelediyespor’da profesyonel oldu. Her geçen gün futbolunu ve fiziksel kapasitesini geliştiren 1994 doğumlu ofans oyuncusu Gölcükspor’a transfer oldu ve Kırmızı Siyahlı ekipte fark yaratan isimler arasına girdi.
38 LİG, 3 KUPA
Kocaelispor ile yolları 2015 yılında kesişen Burak Süleyman taraftarın da dikkatini çekti ve sıkıntılı süreçte ayakta kalarak Kocaelispor’un en önemli kozları arasında yer aldı. Yeşil Siyahlı kulüp ile 5. sezonunu geçiren Burak Süleyman için Alemdağ maçı çok anlamlıydı. Kaptan, attığı 2 golle kendisinin Kocaelispor forması ile 40 ve 41. golüne imza atmış oldu. 38 lig, 3 de kupa golü bulunan Süleyman attığı golden sonra objektiflerimize gelerek sırtındaki 41 rakamını gösterdi.
BURAK SÜLEYMAN’IN KOCAELİSPOR PERFORMANSI:
2019-2020: 10 maç 5 gol
2018-2019: 35 maç 12 gol
2017-2018: 33 maç 9 gol
2016-2017: 31 maç 3 gol
2015-2016: 25 maç 10 gol
2014-2015: 9 maç 2 gol
TOPLAM: 143 maç 41 gol
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