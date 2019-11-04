Dinçel: Yediğimiz 3 gole takılı kaldım

Kazandığımız için çok mutluyum. Alemdağ sahasında etkili bir takımdı.Maç öncesi rakibimizi iyi analiz etmiştik. Takım olarak ilk yarıda çok iyi oynadık. 2-0 gibi bir skor da yakaladık. İkinci yarıda yapılan bireysel hatalar ile maç 2-2’ye geldi.Tepkimizi erken verdik ve 3-3’ten sonra atığımız gollerle maçı koparmasını bildik.

BASİT GOLLER YEMEMELİYDİK

Burada tek çekindiğimiz bu sahanın zeminiydi. Bir hafta bakıyorsun Süper Lig ortamında maç oynuyorsun, ertesi hafta sentetik sahaya çıkıyorsun, taraftarın sahaya giremiyor. Bu maçta futbolcular sentetik zeminde sıkıntı yaşamadı. 6 gollü bir galibiyet aldık ancak çok basit üç gol yedik. Buna biraz takılı kaldım açıkçası. Bu kadar basit golleri yemememiz gerekirdi.

GÜVENİYORUM

Mücadelemiz iyi. Daha iyi olacağız ve inanıyorum ki Fatsa maçında da bu serimiz devam edecek. Ne olursa olsun Kocaelispor’un bir hedefi var bundan şaşmaması lazım. Bunun içinde ayrıntılı düşünüyoruz. Futbolcularımız kendilerini yukarıya doğru çekmeye başlıyor. Alemdağ maçında da bunu gördüm. Hücumda etkili silahlarımız var, ligin üstündeler. Şehrimize, futbolcularımıza, taraftarımıza ve yönetimimize güveniyorum.