Bu gurur Gökdeniz’in!..

Kocaelispor’un 2001 doğumlu futbolcularından Gökdeniz Bayrakdar bir süredir U-19 Milli takım kurmayları tarafından yakından takip ediliyordu. Alemdağ maçında da tribündeki yerini alan TFF Milli takım antrenörleri Gökdeniz’in attığı 2 gol ve etkili futboluna şahit oldu. Fiziksel olarak hayli gelişen futbolcunun maç temposu da iyi noktaya erişti.
MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Bu sezon 3 lig 1 de kupa golü bulunan Kasım 2001 doğumlu futbolcunun U-19 Milli takımına davet edildi. U-19 Milli Takımımızın 13-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya'da oynayacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen Gökdeniz gururumuz oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular 6 Kasım Çarşamba saat 12.00'de Antalya The Sense De Luxe Otel'de toplanacak.
TÜRKİYE – U-19’UN MAÇ PROGRAMI
13 Kasım saat 16.00: Türkiye – Ermenistan – Manavgat Arslan Demirci Kompleksi
16 Kasım saat 16.00: Türkiye –Karadağ – Manavgat Arslan Demirci Kompleksi
19 Kasım saat 15.00: Türkiye –Bulgaristan– Manavgat Arslan Demirci Kompleksi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz