Kızlar, Ereğli’yi elinden kaçırdı!..: 1-1

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü sezonun üçüncü maçında konuk ettiği Karadeniz Ereğli ile 1-1 berabere kaldı. Ceren’in üçüncü dakikada kendi kalesine attığı golle Kocaeli 1-0 öne geçti. 14’te Ereğli’nin beraberlik golü Elanur ile geldi ve maçta başka gol olmadı. Puanını 4’e çıkaran Yeşil Siyahlılar haftaya Pazar Ankara deplasmanınaFomget ile karşılaşacak.

ALEMDAR: HAKEMLER CANIMIZI YAKIYOR

Teknik adam Hasan Alemdar “1. Lig’in en genç takımıyız. 18 futbolcumuzun 17’si İzmitli ve 11 futbolcumuz 2003 doğumlu. Yabancısı olmayan da tek takımız. Rekabet şartları çok dengesiz. Hedefimiz ligde kalmak ve İzmitli sporcularımızın gelişimlerini arttırmak. Ancak ne yazık ki hakemlerden canımız yanıyor. Ereğli maçının son anlarında çok kolay bir avantaj kuralı uygulanmadı ve attığımız gol düdükten saliseler sonra olduğu için geçerli sayılmadı. Ereğli alt sıralardaki rakibimiz olan bir takım ve çok değerli 2 puan kaybettik. Bu konuda daha dikkatli olunmasını istiyor ve bekliyorum” dedi.

KOCAELİ BAYAN FK: 1

KARADENİZ EREĞLİ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEMLER: Gülsüm Çetin***, Harun Ödübek***, Ömer Tan***

KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ: Sedanur***, Melisa**, Damla**, Leyla***, Fatma Sare***, Kübra**, Sude**, Melike**, Helin**, Erva***

KARADENİZ EĞRELİ: Duygu***, Yasemin**, Selin**, Başak***, Ceren**, Lütfiye**, Elanur**, Güne ***, Merve*** (Elif **), Damla** (Nurdan**), Berfin*** (Nazmiye**)

GOLLER: Ceren Dk.3 (Kendi kalesine), (Kocaeli), Elanur Dk.14 (Ereğli)