Perşembe günü Derince’de şahane bir panel var

Derince Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Amatör Ruhunu Kaybetmeyen Profesyoneller adlı panel 7 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Panel ile ilgili bilgi veren ve projenin mimarı Onur Kından “Derince Belediyesi öncülüğünde geleneksel olarak düzenlediğimiz panelimize bu yıl ilimizin ve ülkemizin gururu Avrupa ve Dünya şampiyonu karateci Haldun Alagaş, eski Milli futbolculardan Sinan Kaloğluve Kocaelispor’da da bir dönem forma giymiş, ses sanatçısı Muhammed Türkmen konuklarımız olacak. Derince Belediyesi Yelken Kafe’deki söyleşimiz Perşembe saat 14.00’te başlayacak. Tüm sporseverleri etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.