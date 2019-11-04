Periler, Hatay’a diş geçiremedi: 76-67

Türkiye Kadınlar Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sezonun dördüncü maçında Hatay Büyükşehir ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi 76-67 kaybeden ekibimizde SasaCado 16, CourtneyWillams ve Özge 14’er, Monika 9, Gizem de 8 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Gajic 20, Abdelkader de 18 sayı attı. Bu arada İzmit Belediyeli kızlarımız Kızılay Haftası nedeni ile maça “İyilik Sensiz Olmaz” sezonun 5. maçında Ormanspor’u konuk edecek. 9 Kasım Cumartesi günü İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’de başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz