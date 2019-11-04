Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 17:02 TSİ

Ne de olsa Kocaeli basını!..

Kocaelispor’un Alemdağspor maçına Kocaeli basını yoğun ilgi gösterdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’un Alemdağspor maçına Kocaeli basını yoğun ilgi gösterdi. İlimizdeki tüm gazeteler, kimi internet portallarından ve TV’lerden toplam 15 gazeteci maçı yerinde izledi. Tribünde ve saha içinde Kocaelispor’un galibiyetini gazetelerine geçen basın mensupları kendilerine araç temin eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Alemdağspor-Kocaelispor(Bitti)3-6 mask
Alemdağspor-Kocaelispor(Bitti)3-6
İstanbul’dan LİDER döndük! “3-6” mask
İstanbul’dan LİDER döndük! “3-6”
Deplasmandaki 4 ilk! mask
Deplasmandaki 4 ilk!
Aslında hepsi bizdendi… mask
Aslında hepsi bizdendi…
1-B’DE DEVRENİN LİDERİ İZMİT GÜLTEPE DURDURULAMIYOR: 3-1 mask
1-B’DE DEVRENİN LİDERİ İZMİT GÜLTEPE DURDURULAMIYOR: 3-1
Sistem belli, iştah farklı… mask
Sistem belli, iştah farklı…
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık mask
Kocaeli'de Atatürk'e büyük saygısızlık
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı mask
Akıl almaz dolandırıcılık uyarısı
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Fenomen isimler Gebze Center'da mask
Fenomen isimler Gebze Center'da

GALERİ

Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar mask
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin TL dolandırdılar
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı mask
Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL