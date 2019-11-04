Kocaelispor’un Alemdağspor maçına Kocaeli basını yoğun ilgi gösterdi. İlimizdeki tüm gazeteler, kimi internet portallarından ve TV’lerden toplam 15 gazeteci maçı yerinde izledi. Tribünde ve saha içinde Kocaelispor’un galibiyetini gazetelerine geçen basın mensupları kendilerine araç temin eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e de teşekkür etti.
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Ne de olsa Kocaeli basını!..
Kocaelispor’un Alemdağspor maçına Kocaeli basını yoğun ilgi gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz