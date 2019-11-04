Gölcük ve Darıca seriyi bozdu…

3.Lig 3.Grup temsilcilerimiz Gölcükspor ve Darıca bu hafta üzdü. Taner Gülleri ile yolları ayırma noktasına geldikten sonra iki hafta üst üste içeride ve dışarıda son dakika golleriyle kazanan Gölcükspor, 6 puanla bir anda üst sıralara yükseldi. Bu hafta da kazanması halinde Play-Off hattını zorlayacak olan Gölcükspor yine anlamsız bir beraberlik aldı. Taner Gülleri’ye tam destek veren yönetim, beraberliği de sineye çekmek zorunda kaldı. Gölcükspor bu hafta Malatya deplasmanına çıkacak ve Yeşilyurt ile pazar günü karşı karşıya gelecek.

DARICA YARA ALDI…

Gruptaki bir diğer temsilci Darıca G.B. ise iki haftadır art arda aldığı beraberlik ve yenilgilerle zirveden bir anda uzaklaştı. Sarı Yeşilliler, Soma deplasmanında da 2-0 yenilerek liderlikten ve zirveden uzaklaştı. Maç öncesinde kriz yaşanan ve iki kaptanın kadro dışı bırakılıp, geri çağrılmasından sonra maça çıkan takımdaki bu huzursuzluk, sahaya da yansımaya başladı. Sarı Yeşilliler pazar günü Yozgat takımını konuk edecek.