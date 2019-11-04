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Başkan Söğüt gençlerle buluştu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Gençlik Buluşmaları” etkinliği kapsamında Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi; tecrübelerini öğrencilere aktardı, kariyer planlaması ile ilgili de önemli notlar aktardı
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Gençlik Buluşmaları” etkinliği kapsamında Orhan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Programa; Programa; Körfez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Bulut, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ÖRNEKLER VERDİ

Okulun konferans salonunda gerçekleşen buluşmada öğrencilere hayatından ve başarı öyküsünden kesitler veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, kariyer planlamasının önemine değindi. Körfez Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslı Kuş’un moderatörlüğünü yaptığı buluşmada öğrenciler de merak ettikleri ve projeler hakkında Başkan Söğüt’e sorular yönelttiler.

ÜLKENİN GELECEĞİ

Belediye Başkanlığının önemli sorumluluklar yüklediğini ve bu doğrultuda da insan odaklı yönetim anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Şener Söğüt, “Yaptığımız ve yapacağımız her projenin temelinde insan var. Gençlerimiz de önemli. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. En iyi şartlarda eğitim almanız adına kurumlarımızın eksikliklerini gideriyoruz. Bu konuda hiç okul ayrımı yapmadan yardımda bulunuyoruz ”dedi.

OKUYUN, ARAŞTIRIN, TANIYIN…

Başkan Söğüt, özel ve okul hayatından merak edilenleri öğrencilere aktardı. Üniversite yıllarında çok kitap okuyarak bilgi birikimini çoğalttığını söyleyen Başkan Şener Söğüt, “Okul döneminde her siyasi düşünceyi okur, takip eder, arkadaşlarımızla konu üzerinde uzun uzun sohbetler ederdik. Sadece okumakla kalmaz, aynı zamanda araştırmalar da yapardık. Sizlerde aynı şekilde kariyerinizi, hedeflerinizi belirlemelisiniz.Genç kardeşlerim; okuyun, uygulayın ve neticelendirin” dedi.

MEHMETÇİĞE ASKER SELAMI

Programın sonlarına doğru öğrencilerinin selfie (öz çekim) isteğini kırmayan Başkan Söğüt, kendi telefonuyla fotoğraf çekti, öğrenciler ise Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi. Başkan Şener Söğüt’e çiçek ve plaket takdiminin yapılmasının ardından program son buldu.

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