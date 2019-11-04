Sarıbay: Ecevit her dönem örnek alınmalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP Eski Genel Başkanlarından ve Eski Başbakan Bülent Ecevit’in 13’ncü ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı. CHP’li Sarıbay mesajında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemizin yetiştirdiği önemli aydınlardan, şair, yazar ve siyasetçi Bülent Ecevit, her dönemde örnek alınması gereken değerli bir isim olmuştur. Bülent Ecevit, her daim işçinin, emekçinin yanında olmuş, halkın yaşadığı sorunlara çözümü oturduğu koltuktan değil; karış karış ülkeyi dolaşarak, milletin yanında üretmiştir.”

“SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

“Devletine, vatanına ve milletine o kadar bağlıdır ki koalisyon hükümeti döneminde kendisine gelen Cumhurbaşkanlığı teklifini üniversite mezunu olmadığı için reddetmiştir. Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulme duyarsız kalmayarak başlattığı Kıbrıs Harekâtı ile Kıbrıs Fatihi olarak anılmış, Kıbrıs’ın Yunanistan’a katılmasını önleyen baş aktörlerden biri olmuştur. Halkın Karaoğlan’ı eski genel başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit’i vefatının 13. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun.”